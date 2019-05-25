بالصور.. مدحت صالح يتألق بسهرة "طربية" فى القاهرة الجديدة

أحيا المطرب الكبير مدحت صالح واحدة من السهرات الرمضانية التي اطلق عليها "ليلة طربية"، بنادي سكاي في القاهرة الجديدة.



كان في استقبال مدحت صالح شريكا "الحارة" إسلام الشايب ومحمد طاحون وصعد علي خشبة المسرح بجوار قرقته الموسيقية والفنان عمرو سليم.



وقدم الفنان الكبير مدحت صالح أغاني "قلب واحد"، "وعدي"، "٣ سلامات"، "تملى فى قلبى"، "زى ما هى حبها"، "بحلم على قدى"، "يا بنت القلب"، "ماشى فى ضلها"، "كوكب تانى"، "حبيبى يا عاشق".. وغيرها ممن تألق بها بمشاركة الفنان عمرو سليم بعزف صولو على البيانو.



كان ضمن الحضور معظم مذيعي نجوم أف إم بقيادة هالة حجازى، بالإضافة إلى عدد كبير من رواد المكان.