روبوت بحجم الكلب يجر طائرة بوزن 3 أطنان

نشرت صحيفة ميرور البريطانية أن مجموعة من الباحثون من المعهد الإيطالي للكتنولوجيا في مدينة جنوة قد طوروا روبوتا على شكل كلب صغير، وذلك بهدف مساندة البشر في حالات الطوارئ.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن حجم الروبوت صغير، ولكن على الرغم من هذا؛ إلا أنه قادر على تنفيذ مهمات صعبة، موضحة أن طوله يبلغ 1.33 متر، وارتفاعه 90 سنتيمترا، ويزن 130 كيلوجراما فقط.



وقالت الصحيفة أيضًا إن "الروبوت الذي يشبه شكله كلبا صغيرا أقوى بكثير مما يبدو عليه في الواقع".



ومن ضمن الأمور الخارقة التي قام بها الروبوت الكلب، سحب طائرة تزن أكثر من 3 أطنان، لمسافة تقارب الـ10 أمتار، في مطار جنوى الدولي.

