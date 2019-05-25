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السبت 25/مايو/2019 - 07:42 ص

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة "غسيل الأموال"

سعاد الخولى
سعاد الخولى
عادل عبد العال
dostor.org/2642319

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسيل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد ومدحت فاروق.

وكان المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة الغد لبدء محاكمة المتهمتين.

وقرر المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمتين للمحاكمة لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

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