زعيم المعارضة الأوكرانية يغادر محادثات سلام دونباس تحت مظلة زيلانسكى

صرح رئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - مدى الحياة" فيكتور ميدفيخوك، بأنه لن يشارك في محادثات سلام دونباس الدولية في ظل الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، كما أبلغ المتحدث باسمه أوليغ بابانين، وكالة تاس.



وقال "بابانين": "لا يرى ميدفيشوك الهدف من المشاركة في عملية التفاوض دونباس، لأنها غير موجودة. إنه لا يرى نفسه في هذا الفراغ، إذا لم تكن هناك عملية تفاوض، فماذا أفعل هناك؟ خاصة بعد تصريح زيلينسكي أمس بأنه لا يعتزم إجراء محادثات مع روسيا".



فيما قال السياسي المعارض إنه يجب على زيلينسكي السعي لتحقيق السلام في دونباس، وليس الحديث عن العقوبات.



في وقت سابق، أعلن ميدفيخوك انسحابه من محادثات سلام دونباس بسبب اختلاف الآراء مع القيادة الأوكرانية الحالية، حيث قال لا يمكنني تمثيل مصالح الحكومة الجديدة في المحادثات مع روسيا، مع الأخذ في الاعتبار موقف السيد زيلينسكي بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية الرئيسية بالنسبة لي، والتي ناضلت من أجلها وأواصل القيام بذلك، وأنا أؤيد عودة دونباس الى أوكرانيا وأوكرانيا إلى دونباس.