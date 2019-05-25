استطلاعات: تأييد كبير لحزب الخضر الأيرلندى فى الانتخابات الأوروبية

حصل حزب الخضر، على دفعة غير متوقعة في الانتخابات الأوروبية، في إيرلندا، حيث يبدو أنه يستعد لتصدر نتيجة الانتخابات في العاصمة دبلن، وفقا لاستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع نشرتها شبكة "أر تي أبي" الحكومية.



وتوقع استطلاع نشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع في المدينة الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) حصول سيران كوفي من حزب الخضر على 23 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق 9 نقاط مئوية عن المرشح التالي، الأمر الذي يضمن له مقعدا في البرلمان الأوروبي.



وأفادت الشبكة بأن حزب الخضر يمكن أن يفوز بمقاعد أيضا في دوائر الجنوب وشمال غرب البلاد.



وبدا أن حزب "فاين جايل" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ليو فارداكار من تيار يسار الوسط، سيحصل على مقعدين في البرلمان الأوروبي، وسيحصل حزب "فيانا فايل" المحافظ على مقعد واحد على الأقل.

ولدى ايرلندا حاليا 11 مقعدا في البرلمان الاوروبي الذي يتألف من 751 مقعدا، لكنها ستحصل على مقعدين إضافيين بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان هناك نحو 2ر3 مليون ناخب مسجل في ايرلندا من بين 400 مليون ناخب مسجل في الاتحاد الأوروبي ككل.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية الإيرلندية بعد غد الإثنين.