روسيا: مستعدون للعمل مع أى سياسى يخلف تيريزا ماى

صرحت السفيرة الروسية لدى المملكة المتحدة ألكساندر ياكوفينكو، أمس الجمعة، بأن روسيا مستعدة للعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأي سياسي يتم اختياره لخلافتها، تعليقا على قرار مايو التنحي عن منصبها كرئيس للوزراء.



وقالت السفيرة: "أولًا، أود أن أذكر أن الخروج المعلن لرئيس الوزراء وتعيين خلفها هو شأن داخلي لبريطانيا العظمى، على الرغم من حقيقة أن ماي نفسها قدمت مساهمة شخصية في التدهور الحالي للعلاقات الروسية البريطانية، ولكن روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع كل من رئيس مجلس الوزراء الحالي حتى خروجها ومع أي سياسي سيتولى مهامه كرئيس للحكومة نتيجة للإجراءات المعترف بها".



وقالت "ياكوفينكو" إن المملكة المتحدة تجد نفسها "في وضع معقد وغير مسبوق"، متابعًا: "بطبيعة الحال، فإن السفارة، إلى جانب البعثات الدبلوماسية لدول أخرى، تراقب الوضع عن كثب. عدم قدرة الحكومة والبرلمان على اتخاذ قرار بشأن ظروف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطيل الشعور بعدم اليقين، وهو الأمر الذي له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".