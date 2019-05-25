الجيش اليمنى يفرض سيطرته على مواقع جديدة بمحافظة صعدة

فرضت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواءين الأول والتاسع بحرس الحدود مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن وحدات الجيش شنت عملية عسكرية سيطرت خلالها على جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه، فيما تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



يأتي هذا في الوقت الذي تحارب فيه اليمن والتحالف العربي الجماعات المسلحة في اليمن وميليشيا الحوثيين المدعمون من قبل النظام الإيراني والذين يعارضون اتفاق السويد القاضي بخروجهم من الحديدة.