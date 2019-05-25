المكسيك.. تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية على متنها 7 أشخاص

صرحت وزارة الدفاع المكسيكية، أمس الجمعة، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "مي-17"، فيما قالت البحرية المكسيكية في بيان: "نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا.



وأضاف بيان البحرية المكسيكية، أن المروحية كانت تساهم في عمليات إخماد حرائق الغابات في البلاد، وأنها كانت تحمل على متنها سبعة أشخاص، فيما لم تعلن البحرية التوصل لعدد الضحايا أو الإصابات.



يأتي هذا فيما رفعت المكسيك، الثلاثاء الماضي، حالة طوارئ بيئية لمدينة مكسيكو سيتي، بسبب حيث الدخان الناجم عن حرائق الغابات التي أدى إلى زيادة نسبة التلوث إلى مستويات ضارة بصحة الإنسان.