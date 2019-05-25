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الثقافة
السبت 25/مايو/2019 - 02:31 ص

جورج كازازيان يحيى ليلة موسيقية بمركز التحرير الثقافى

جورج كازازيان يحيى
جورج كازازيان يحيى ليلة موسيقية بمركز التحرير الثقافى
نضال ممدوح
dostor.org/2642306

تشهد قاعة إيوارت التابعة لمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في التاسعة من مساء اليوم السبت٬ حفل موسيقي للفنان المصري من أصول أرمينية "جورج كازازيان" والمولود في القاهرة عام 1953.

يذكر أن "كازازيان" موسيقار وعازف عود٬ وضع الموسيقى التصويرية لعديد من الأفلام السينمائية الهامة نذكر منها أفلام: زوجة رجل مهم، الجوع، قاهر الزمن.

كما وضع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام وثائقية منها: قبل الأهرامات، رمسيس الثاني، رقصة الحب. كما أصدر العديد من الألبومات الموسيقية مثل: سبيل، سجايا، الجنوب، أرزاق، كذلك قام كازازيان على مدار مشواره الفني بإحياء العديد من الحفلات في كافة أرجاء أوروبا، باﻹضافة إلى عدة حفلات داخل مصر وخاصة في ساقية الصاوي.

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