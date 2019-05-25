بالصور.. خالد جلال يشهد العرض المسرحى "نزهة فى أرض المعركة"

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحى "نزهة في أرض المعركة" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الليلة الرابعة عشر لبرنامج "هل هلالك"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



وتدور أحداث العرض حول الحروب بصفة عامة وماينتج عنها من أضرار تظل البشرية تعانى منها لسنوات عديدة، وهى للمؤلف المسرحي الإسباني فرناندو آرابال، وإخراج كريم شهدي.



والبطولة لكوكبة من الفنانين طلبة مركز الإبداع الفنى"كريم شهدي، نديم هشام، هدير الشريف، محمد مدكور، نجلاء فوزي، ريهام سامي"، إضاءة: أحمد محارب، ديكور: كريم شهدي، تنفيذ موسيقي: محمود خالد، المخرج المنفذ: أحمد الشاذلي.



مدة العرض ٦٠ دقيقة، وقد تم عرضها في مواسم نجوم المسرح الجامعي، وحصلت على جائزة ثاني أفضل عرض، وأحسن دراما حركية، وأحسن ممثل نديم هاشم، وأحسن ممثلة سارة مجدي.