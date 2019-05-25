السفير المصرى بفيينا يلبى دعوة الجالية على مأدبة إفطار رمضانية

شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في مأدبة إفطار رمضانية أقيمت أمس الجمعة بمقر جمعية الاتحاد العام للمصريين بفيينا.



وجاء حرص السفير عمر عامر على تلبية دعوة مأدبة الإفطار؛ اتساقا مع سياسته المنفتحة على الجالية وحرصه الدائم على المشاركة في كل فعالياتها، وتواصله المستمر مع منظمات المجتمع المدنى المصري بالنمسا الذي يوليه السفير الكثير من الاهتمام.



وشارك في هذا الإفطار القنصل المصري العام بالنمسا المستشار محمد فرج، والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في النمسا الدكتور عمرو الإتربي وسلمى الطحان مدير مصر للطيران. وعدد من أبناء الجالية المصرية بفيينا من المسلمين والأقباط في لفتة تعكس مدى الترابط بين أبناء الجالية المصرية بالنمسا.