الليلة.. تراث وحنين لبنان فى سهرة عربية رمضانية بالأوبرا

تحت عنوان "تراث وحنين" تقدم فرقة فهد العبدالله٬ في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت٬ أمسية من بلاد الشام ضمن السهرات العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة لبنان بالقاهرة وذلك علي المسرح الصغير.



يتضمن البرنامج عرضًا يضم عشرة لوحات تتناول مظاهر فلكلورية لبنانية متنوعة وتعبر عن الموروث الفنى فى مناطق مختلفة من البلاد هى "الدبكة اللبنانية٬ الورد٬ الموشحات٬ دبكة ألمانى٬ دبكة اللالا٬ الصوفي٬ أغنية عن لبنان٬ إيقاع٬ دبكة بعلبك والتحية".



يذكر أن فرقة فهد العبدالله تأسست عام 1979 وبدأت مسيرتها الفنية بالاشتراك مع السيدة فيروز بأربعة أعمال مسرحية هى "لولو، ميس الريم، المنوعات، بيترا"، بعدها أنتجت العديد من الأعمال الفنية المتميزة منها "ليلة فرح، خيال، أبحار، صهيل" وغيرها، كما تعاونت مع عظماء الملحنين منهم الأخوين رحباني، مرسيل خليفة، إيلي شويري، أحمد قعبور، إحسان المنذر، رفيق حبيقة وعبدالغني طليس، ومثلت لبنان في العديد من المهرجانات العالمية بدول فرنسا، إسبانيا، بلغاريا، إيطاليا، اليونان، أستراليا، اليابان، الصين، ومختلف دول إفريقيا وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، كما انضمت إلى المنظمة الدولية للفنون الشعبية التابعة لمنظمة الأونيسكو، وأحيت الكثير من المحافل الدولية داخل البلاد منها مهرجانات بعلبك الدولية، صور الدولية، بيت الدين الدولية، قصر البيكاديللي، قصر الأونسكو، ريفون، عالية، بيصور، البقاع وغيرها.