الوداد يتعادل بعشرة لاعبين 1-1 مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

تعادل الوداد البيضاوي المغربي بعشرة لاعبين 1-1 مع الترجي التونسي حامل اللقب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء أمس الجمعة.



وتقدم فوسيني كوليبالي بهدف للترجي في الدقيقة 44، بينما أدرك شيخ كومارا التعادل للفريق المغربي صاحب الأرض في الدقيقة 79.



وخاض الوداد أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين بسبب طرد إبراهيم النقاش بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية.



وأثار الحكم المصري جهاد جريشة غضب لاعبي الوداد والمشجعين عندما ألغى هدفًا للفريق المغربي في نهاية الشوط الأول بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.



وستقام مباراة الإياب في رادس في تونس يوم الجمعة المقبل.