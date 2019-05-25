إيران تنفى زيارة رئيس الوزراء اليابان لها

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الأخبار التي جرى تناقلها عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لطهران منتصف الشهر القادم بأنها غير صحيحة وقال إن شينزو آبي سيزور إيران تلبية لدعوة الرئيس روحاني في الوقت المناسب.



وقال "موسوي" ردًا على أسئلة المراسلين حول الأخبار التي تتحدث عن زيارة شينزو آبي لطهران: إن إيران واليابان تربطهما علاقات تاريخية وحميمة وأن مسؤولي البلدين يتباحثان دوما ويتبادلان وجهات النظر وأن ابرز مصداق لذلك هو لقاءات قادة البلدين في المؤتمرات الدولية والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني لليابان.



وأوضح أنه في هذا السياق قام الرئيس روحاني بدعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لزيارة طهران، حيث أكد الأخير تلبية الدعوة في الوقت المناسب ومن هنا فان بعض التوقعات والتخمينات المنتشرة بعيدة عن الحقيقة ولاصحة لها.



وكان التلفزيون الحكومي الياباني قد أعلن أن شينزو آبي يدرس زيارة إيران منتصف الشهر المقبل.