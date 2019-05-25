الجائزة رحلة حج.. "الأوقاف" تعلن عن مسابقة اللغة العربية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتين في اللغة العربية للمتخصصين وغير المتخصصين، المسابقة الأولى: للأئمة والواعظات خريجي كليات اللغة العربية وذوي المواهب اللغوية في الشعر، أو كتابة القصة أو كتابة المقال، مع اتقان قواعد وأساسيات اللغة العربية، بحيث يقدم المتسابق أفضل ثلاثة أعمال أدبية من الشعر أو القصة أو المقال من نتاجه الأدبي والفكري، مع اجتيازه الاختبارات الخاصة بذلك.



وتكون جوائز هذه المسابقة:

ثلاث بعثات حج لمرافقة بعثة الحج.

عدد 2 إيفاد رمضان، بشرط اجتياز اختبار القرآن الكريم لإيفاد رمضان، وفقه الحج لبعثات الحج.

إضافة إلى خمس جوائز مالية.

وذلك كله شريطة ألا تقل درجة أي اختبار تحريري أو شفوي أو عمل أدبي عن 65%.



أما المسابقة الثانية: لغير خريجي كليات اللغة العربية من الأئمة والواعظات: وتقوم على شقين:

الأول: الإجابة على أسئلة المسابقة وعددها ثلاثون سؤالا على ثلاثين يومًا يبدأ نشرها من 1 شوال 1440هــ، ويكلف الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بالإشراف على نشرها.



ثانيها: اجتياز اختبار أساسيات وقواعد اللغة العربية.



الجوائز:

عشرون ألف جنيه للأول.

خمسة عشر ألف جنيه للثاني.

عشرة آلاف جنيه للثالث.

خمسة آلاف جنيه للرابع.

ثلاثة آلاف جنيه للخامس.

خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألفا جنيه.



يأتي ذلك إيمانا من وزارة الأوقاف بأهمية اللغة العربية للأئمة والخطباء والواعظات، وضرورة تنمية مهاراتهم اللغوية ومواهبهم الأدبية.