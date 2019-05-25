الليلة.. حفل المنشد ياسين التهامى بالمسرح المكشوف

ضمن السهرات الرمضانية٬ والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية٬ على مدار شهر رمضان٬ يستقبل المسرح المكشوف٬ في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفل للإنشاد الديني والذي يحييه عميد دولة المديح والإنشاد٬ الشيخ ياسين التهامي.



ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أروع قصائد المديح النبوي والابتهالات الدينية ومنها: "هو الحب٬ قلوب العاشقين٬ أسلمت نفسي٬ كل شيئ يفني٬ تحت الليل٬ علي عرش قلبي٬ غريب عن الأوطان٬ يا عالم الأسرار٬ والله ما طلعت شمس٬ يا سامع دعاء المظلوم٬ قلبي يحدثني٬ تملك بأذيال المحبة وغيرها".



يذكر أن "التهامي" أبدى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية٬ مؤكدًا على أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقه٬ كما أنه يشهد تطويرًا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.