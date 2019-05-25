التحقيق مع رئيس هندوراس السابق بتهمة غسيل الأموال

قالت بعثة دولية لمكافحة الفساد في هندوراس يوم الجمعة، إنها تحقق مع الرئيس السابق بورفيريو لوبو للاشتباه في ضلوعه في غسيل أموال مخدرات غير مشروعة، في إطار تحقيق أوسع نطاقا في إدارته للفترة 2010-2014.



قالت وحدة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة لمنظمة الدول الأمريكية (OAS)، إن التحقيق في لوبو بدأ بعد أن أدلى ديفيز ليونيل ريفيرا، وهو زعيم كارتل المخدرات "لوس كاشيروس"، بشهادة أمام محكمة أمريكية بأنه قد أعطى أموالًا لانتخابات لوبو 2010 حملة.



وقال "ريفيرا": "إن لوبو اقترح عليه أن يقوموا، مقابل التبرعات لحملته السياسية، بإنشاء شركات ستحصل على عقود بمجرد فوزه في الانتخابات الرئاسية".



ويعتقد ممثلو الإدعاء أن الأموال التي تم غسلها في القضية مرت بـ21 عقدًا من عقود الأشغال العامة لشركات أنشأتها شركة لوس كاشيروس مع وزارة الأشغال العامة، بقيمة 68.3 مليون لومبيرا "2.8 مليون دولار"، وفقًا للائحة الاتهام.



