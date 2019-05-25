الحكم على أمريكى متهم بقتل رجل وزوجته بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، على جيك باترسون، الذي خطف فتاة عمرها 13 عامًا بعدما قتل أبويها، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه.



وقال قاضي المحكمة الجزئية، في بارون كاونتي بولاية ويسكونسن جيمس بابلر: "إن جريمة باترسون أشنع وأخطر جريمة واجهها على الإطلاق، وإنه خطر على المجتمع؛ بسبب خيالاته المرتبطة بخطف فتيات وقتل أسر عديدة".



وصدر حكم آخر بالسجن 40 عامًا بحق باترسون، بتهمة خطف الفتاة، وتدعي جايمي كلوس التي احتجزها لمدة 88 يومًا في منطقة ريفية قبل أن تتمكن من الهرب في العاشر من يناير.



وقال أفراد عائلة "كلوس": "إن الشاب الذي قتل أبويها وخطفها، وحش سرق حياتها الطبيعية"، وذلك في شهادتهم التي سبقت الحكم عليه أمس الجمعة.



واعترف باترسون "21 عامًا" في مارس بارتكاب جريمتي القتل والخطف، وقال للمحققين: "إنه قرر خطفها بعدما رآها تنزل من حافلة المدرسة"، ولا يزال الدافع وراء الجرائم مجهولًا.