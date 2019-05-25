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السبت 25/مايو/2019 - 01:38 ص

ترامب يعين رئيسًا جديدًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمينة ذكي
dostor.org/2642290

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيختار المدعي العام السابق لفيرجينيا، كين كوتشينيلي، رئيسًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

وسيحل كين كوتشينيلي، كرئيس للوكالة التي تدير نظام الهجرة القانوني في البلاد، فيما قال مسؤول في مكتب خدمات المواطنة والهجرة، إن سيسنا الرئيس السابق للوكالة أخبر الموظفين في خطاب وداع أمس الجمعة، بأنه استقال بناء على طلب الرئيس، اعتبارًا من 1 يونيو.

وذكرت الصحيفة، أن البيت الأبيض لا يزال يحاول معرفة بالضبط ما سيفعله كوتشينيلي في دوره الجديد، ولم يرد مسؤول بالبيت الأبيض على الفورعلى طلب للتعليق.

وبصفته المدعي العام لولاية فرجينيا، وعضو مجلس الشيوخ عن الولاية، اكتسبت كوتشينيلي سمعة متشددة، ففي فرجينيا، دعا إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية إذا كان آباؤهم في البلاد بصورة غير قانونية، وقدم اقتراحًا بمنع إعانات البطالة للأشخاص الذين فصلوا من العمل بسبب عدم التحدث باللغة الإنجليزية، وأذن لموظفي إنفاذ القانون بالتحقيق في حالة هجرة أي شخص توقفوه.

ومن المرجح، أن يواجه كوتشينيلي معركة ضارية للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحه، على الرغم من أنه يسيطر عليها الحزب الجمهوري لترامب، ومن غير المرجح أن يحصل على دعم كبير من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

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