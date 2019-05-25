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السبت 25/مايو/2019 - 01:35 ص

بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للمشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية

تفاصيل زيارة الرئيس
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للمشروعات الإنشائية الكبرى بالعا
dostor.org/2642289

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكداً ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأكد البيان أن الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

كما تفقد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة ٥٥٠ فدانا، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.

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