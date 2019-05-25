الشرطة الفرنسية تلقى القبض على منفذ انفجار ليون

قالت مصادر الشرطة الفرنسية والعمدة المحلي دينيس بروكلييه، إن المشتبه به في انفجار مدينة ليون بوسط البلاد، أمس الجمعة، تم إلقاء القبض عليه، وذلك عقب ظهوره في فيديو وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار، وفقا لوكالة رويترز.



يأتي هذا فيما تم نقل معظم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الساق وصفت بأنها خفيفة.



وصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "هجوم" لاسيما والانفجار الانتخابات الأوروبية المقرر عقدها يوم الأحد.



فيما فتح المدعون في باريس لمكافحة الإرهاب تحقيقًا، حيث قالت الشرطة إنهم كانوا يعاملون الانفجار باعتباره محاولة قتل، وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى مكان الحادث.



وظهر المشتبه فيه المقنع جزئيًا في لقطات بالكاميرا الأمنية وهي تنقل دراجة هوائية إلى مكان الحادث، قبل أن يرتك حقيبة خارج فرع بريوش دوري، وهي سلسلة مخبز شهيرة.



وصفت مصادر الشرطة المهاجم المشتبه فيه بأنه رجل أوروبي أو شمال أفريقي، شوهد وهو يرتدي شورت برمودا بيج أو وشاحًا أخضرًا للجيش أو غطاء رأسًا ونظارة داكنة.