الأمن اللبنانى يغلق متاجر غير شرعية لسوريين وأجانب

أغلق الأمن العام اللبناني، أمس الجمعة، محلات تجارية يشغلها سوريون وأجانب تعمل بدون تراخيص في منطقة (جبيل) بجبل لبنان وختمتهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة النيابة العامة.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الأمن العام قام بتوقيف 15 شخصا سوريا وأجنبيا لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.



ويقوم الأمن العام والبلديات في لبنان بإغلاق المحلات التجارية غير المرخصة التابعة للسوريين في مناطق مختلفة من البلاد.



وكان لبنان قد قيد المجالات التي يمكن للسوريين العمل فيها بسبب المنافسة الشديدة في فرص العمل في ضوء تصاعد البطالة المترافقة مع صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد وأدت إلى إغلاق وإفلاس آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



يذكر أن دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية كانت قد أشارت إلى أن نسبة البطالة لدى اللبنانيين وصلت خلال العام 2018 إلى 29 في المئة بسبب نزوح السوريين الكثيف ونتيجة المزاحمة التي يخلقونها في سوق العمل.