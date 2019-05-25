آبى ومستشار الأمن الوطنى الأمريكى يعقدان محادثات قبيل زيارة ترامب إلى اليابان

عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اجتماعا مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي جون بولتون في طوكيو (الجمعة) لمناقشة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان لمدة أربعة أيام.



وذكرت مصادر من الحكومة اليابانية أن آبي أخبر بولتون بأن زيارة ترامب ستكون زيارة تاريخية، حيث سيكون أول ضيف للدولة يلتقى الامبراطور ناروهيتو الذي ارتقى العرش في الأول من مايو.



وأعرب آبي أيضُا عن أمله في أن تسهم زيارة ترامب إلى اليابان في تعزيز التحالف الثنائي بين الدولتين.



وقال بولتون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن ترامب يتطلع إلى عقد مناقشات بناءة حول مجموعة من القضايا الهامة ويتشرف أن يكون أول زائر للدولة يقابل الإمبراطور الياباني الجديد.