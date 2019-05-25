أستراليا تستعد لإعادة أطفالها العالقين فى مخيمات اللاجئين بالشرق الأوسط

تستعد الحكومة الأسترالية لإعادة الأطفال الذين قُتل آباؤهم أثناء قتالهم ضمن صفوف تنظيم داعش في الشرق الأوسط.



وذكرت شركة (نيوز كورب) الأسترالية الإعلامية، أمس الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تتعرض لضغوط من أجل السماح لما يصل إلى 70 مواطنًا عالقا في مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط بالعودة إلى أستراليا.



وغالبية هؤلاء إما نساء أو أطفال نقلهم إلى الشرق الأوسط آباؤهم أو شركاؤهم المتطرفون.



ويعتزم المسؤولون الأستراليون إرسال مجموعات الحمض النووي إلى الهيئات الدبلوماسية في الشرق الأوسط لإثبات أبوة الأطفال المولودين لأبوين أستراليين في منطقة النزاع.



وسيكون من بين أول مجموعة عائدة من المنطقة، ثلاثة أطفال عاشوا في ملبورن مع والديهم قبل سفر العائلة إلى هناك.



وكانت الحكومة الأسترالية قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لمساعدة الأستراليين العالقين في مخيمات اللاجئين لكنها لن تعرض حياة أي استرالي للخطر- وهو موقف كرره وزير الداخلية بيتر دوتون أمس الجمعة.



وقال دوتون: "عندما يتعلق الأمر بالأطفال، سنتعامل مع كل قضية على حدة، لكن في كل حالة سنضع أمن الأستراليين على رأس القائمة".