محتجون في العراق يحثون بغداد على النأي بنفسها عن المواجهة بين أمريكا وإيران

حث الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، القادة السياسيين وزعماء العشائر في العراق، الجمعة، على الابتعاد عن أي صراع بين إيران والولايات المتحدة أكبر حليفتين لبغداد.



وهتف محتجون من مؤيدي الصدر، الذي قاد مسلحين من قبل ضد القوات الأمريكية وانتقد علنا أيضا النفوذ الإيراني في العراق، بشعارات مناهضة للحرب في وسط العاصمة بغداد وفي مدينة البصرة في جنوب البلاد.



ويخشى العراقيون من تورط بلادهم في أي تصعيد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران والذي احتدم هذا الشهر عندما قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها سترسل قوات إضافية للشرق الأوسط لمواجهة ما تصفه بالتهديدات لمصالحها في المنطقة من جانب أطراف بينها جماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق.



ودعا سياسيون وقادة جماعات شيعية مسلحة للتحلي بالهدوء وحاولت الحكومة العراقية أن تضع نفسها في موقع الوسيط بين الجانبين.



وقال أحد المحتجين ويدعى أبو علي دراجي "ما زلنا نتعافى من دا عش لا يجب أن يستخدم العراق قاعدة لمحاولة التعدي على أي دولة. أمريكا لا تريد الاستقرار للعراق".