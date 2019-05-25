قاض أمريكي يمنع حظر الإجهاض في ميسيسيبي

منعت قاضية فيدرالية يوم الجمعة قانون ولاية ميسيسيبي، الذي يحظر الإجهاض بعد اكتشاف نبضة في قلب الجنين، والتي يمكن أن تحدث غالبًا بعد ستة أسابيع من إدراك المرأة أنها حامل.



يأتي هذا فيما تظاهر العديد من النشطاء في ولايات عديدة منها نيويورك ضد القيود الجديدة على الإجهاض التي أقرتها الهيئات التشريعية في ثماني ولايات بما في ذلك ألاباما وجورجيا.



يذكر أن قضية الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية تثير الكثير من المشاكل والقضايا حول ما الإبقاء على الجنين أو التخلص منها أو الإجهاض باختلاف ملابسات الحمل.

