ترامب يأمر الاستخبارات بالتحقيق حول ملابسات تحقيق مولر

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكالة المخابرات، بالتعاون مع المدعي العام وليام بار، بالتحقيق في لأحداث التي دفعت إلى إجراء تحقيق في الروابط بين حملة ترامب وروسيا.



يأتي التوجيه في الوقت الذي يتخبط فيه البيت الأبيض مع الديمقراطيين في الكونجرس حول عمل طبيعة المستشار الخاص روبرت مولر، الذي قاد تحقيقًا لمدة عامين، في ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وما إذا كانت هناك أي روابط بين حملة ترامب وروسيا.



وصرحت سارة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه بناءً على طلب وتوصية النائب العام للولايات المتحدة، أمر الرئيس دونالد ترامب الاستخبارات بالتعاون بسرعة مع تحقيق النائب العام في أنشطة المراقبة خلال الانتخابات الرئاسية 2016.

