أوروجواي تفوز على النرويج في مونديال الشباب

فاز منتخب شباب أوروجواي على نظيره النرويجي 3 1، الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم شباب أوروجواي في الدقيقة 21 داروين نونيز، قبل أن يضاعف زميله فرانشيسكو جينيلا النتيجة لصالح بلاده في الدقيقة.29

وفي الدقيقة 47 سجل كريستيان بورشجريفينك الهدف الوحيد لمنتخب النرويج، لكن منتخب أوروجواي عاد ليسجل الهدف الثالث عن طريق بريان رودريجيز في الدقيقة.87

الفوز منح أوروجواي ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب شباب نيوزيلندا المتصدر، فيما يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد خالي من النقاط بفارق الأهداف عن هوندوراس متذيل الترتيب.