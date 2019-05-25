تحذيرات من سيول وموجة حارة في وسط وجنوب شرق أمريكا

توقع خبراء أن تضرب موجة من العواصف الرعدية العنيفة مناطق متفرقة من وسط الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة الأمر الذي يتسبب في سيول جارفة في حين من المتوقع أن يشهد الجنوب الأمريكي وولايتا ساوث ونورث كارولاينا موجة حارة مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

وسيتسبب التعارض في كتل الهواء الباردة والساخنة في هطول أمطار غزيرة على مدى اليومين المقبلين بعد أعاصير أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ميزوري.

وقالت خدمة الطقس الوطنية على تويتر "نتوقع حدوث مزيد من السيول على مدى الأيام القليلة القادمة في أجزاء من وسط الولايات المتحدة".

وأضافت في بيان أن درجات الحرارة قد تصل في بعض مناطق الجنوب الشرقي إلى 38 درجة مئوية في الأيام القادمة.