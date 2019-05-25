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السبت 25/مايو/2019 - 12:20 ص

أسعار النفط تغلق مرتفعة لكنها تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

أسعار النفط تغلق
وكالات
dostor.org/2642252

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها سجلت أكبر هبوط أسبوعي هذا العام مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.37%، لتسجل عند التسوية 68.69 دولار للبرميل، لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 5 في المئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو 1.24% لتبلغ عند التسوية 58.63 دولار للبرميل، لكنها تنهي الاسبوع على خسارة تزيد عن 6 في المئة هى الأكبر منذ ديسمبر.

ومخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2017،وتتعرض أسعار الخام أيضا لضغوط من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وستكون الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة في البلدين.

ويضع ارتفاع انتاج النفط الأمريكي ضغوطا على أسعار الخام.

وساعدت طفرة للنفط الصخري في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العام، لتتقدم على السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن يصل انتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2019، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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