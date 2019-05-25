وفاة ثلاثة متسلقين هنود على منحدرات جبل إفرست

قال مسئولون، في نيبال، الجمعة، إن ثلاثة متسلقين هنودا ومرشدا نيباليا، لقوا حتفهم على منحدرات جبل إفرست، على مدى اليومين الماضيين، مما يرفع عدد من توفوا أو فقدوا في أعلى قمة جبلية في العالم في موسم التسلق هذا العام إلى سبعة أشخاص.



وذكر مسئولون أن أكثر من 120 شخصا تسلقوا إفرست أمس الخميس لكن بعضهم علقوا في الزحام على المنحدرات مما أدى لإصابتهم بالإجهاد والجفاف وأدى لموتهم.



ويقول مسئولون إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة متسلقين يلقون حتفهم كل عام عند جبل إفرست.



ومن بين المتوفين الثلاثة سيدتين إحداهما تبلغ من العمر 54 عاما من مومباي والأخرى تبلغ من العمر 49 عاما من ولاية أوديشا شرق الهند ولقيتا حتفهما لدى نزولهما من على القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا.