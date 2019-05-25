ليخ فاونسا: لا يصح أن نترك الشعبويين يخيفوننا

دعا الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي - إلى مكافحة الشعبويين والهمجيين بقوة.



وقال "فاونسا" الفائز بجائزة نوبل للسلام مساء اليوم الجمعة خلال ختام حملة انتخابية لحزب الشعب الأوروبي في ميونخ جنوبي ألمانيا: "لا نريد أن نتركهم يدمرون بيتنا وموطننا الأوروبي ويجعلونه هباء منثورا".



وذكر فاونسا إن وحدة أوروبا ينبغي أن تكون لها الصدارة، مشيرا إلى أن الكثير تم تحقيقه بصورة جماعية حتى الآن، مؤكدا بالقول: "حتى وإن دارت مناقشات ومساجلات فإنني أدعوكم إلى عدم ترك هؤلاء يضطرونكم إلى الشعور بالقلق، لكن ابنوا على ما هو خير".



كما دعا فاونسا إلى مزيد من التعاون الدولي قائلا: "سيكون التعاون مع فرنسا وإيطاليا سببا في إيجاد الحلول الجيدة، ولا تدعوا هؤلاء يرهبونكم".