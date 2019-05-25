مسئول: روسيا تساعد فنزويلا "في وجه التهديدات" الأمريكية

صرّح السفير الروسي، لدى كراكاس، فلاديمير زايومسكي، لفرانس برس، الجمعة، بأنّ القوات الروسية التي وصلت إلى فنزويلا في مارس، تساعد الجيش في تحضيراته لمواجهة التهديدات الأمريكية بـ"اللجوء إلى القوة"، مضيفا أنّ "الحوار" يجب أن يسود.

وقال في -مقابلة مع فرانس برس في موسكو- إنّ "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لأنّ الولايات المتحدة تواصل تهديداتها للجوء إلى القوة ضدّ فنزويلا. في هذه الظروف، عليهم التأكد من أنّ الأسلحة التي بحوزتهم تعمل".

وأضاف أنّ "خبراءنا متواجدون لتدريب نظرائهم الفنزويليين على الحفاظ على جهوزية معدّاتهم العسكرية، وفي نفس الوقت يرشدونهم إلى أفضل السبل لاستخدامها"، وأوضح أنّ الروس يتواجدون في فنزويلا استنادا إلى اتفاق موقع عام 2001.

وأرسلت روسيا التي تُعدُّ حليفة للرئيس نيكولاس مادورو، نحو مئة جندي في مارس إلى الدولة الأميركية الجنوبية التي تواجه أزمة سياسية منذ إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة واعتراف نحو 50 دولة به، بينها الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الأزمة السياسية مواجهة جديدة بين موسكو وواشنطن، اللتين تتبادلان الاتهامات بزعزعة استقرار فنزويلا. ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا إلى مغادرة كراكاس، فيما تتهم موسكو من جانبها واشنطن برغبتها في قيادة انقلاب في انتهاك للقانون الدولي.