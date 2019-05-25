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السبت 25/مايو/2019 - 12:07 ص

بطولة فرنسا: فياش بواش مهتم بتدريب مرسيليا

المدرب البرتغالي
المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش
وكالات
dostor.org/2642243

أبدى المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الجمعة في تصريحات في مدينة بلباو الإسبانية، اهتمامه بتولى منصب المدير الفني لفريق مرسيليا خلفا لرودي غارسيا الذي سيرحل بنهاية الموسم عن سادس ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح فياش بواش (41 عاما) "لقد دخلت في السابق في مفاوضات مع مرسيليا عام 2013 قبل أن أقرر الذهاب إلى روسيا لتدريب زينيت سان بطرسبورغ"، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي هو "أحد أكبر الأندية الأوروبية مع الكثير من العراقة، لأنه بطل أوروبا أيضا".

وتابع "بالتأكيد هو فريق يثير اهتمامي".

أضاف المدرب السابق لبورتو البرتغالي وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين خلال حديثة في "قمة كرة القدم في بلباو"، "هذا النادي في أيدٍ أمينة مع أندوني ثوبيثاريتا (المدير الرياضي الإسباني) الذي أعرفه جيدا، بالطبع. إذا عرضوا علي المنصب، سنلتقي وقد تكون هناك امكانية لتدريب الفريق".

وكان مدرب مرسيليا رودي غارسيا أعلن الأربعاء ترك منصبه بعد موسم غير ناجح مع النادي الجنوبي.

وقال غارسيا الذي يحتل فريقه المركز السادس وفشل في ايصاله الى المسابقات الأوروبية "لقد قررت الرحيل. اقترحت هذا الحل على الرئيس الذي وافق عليه".

وفشل مرسيليا في التأهل إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وخرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين حيث سقط في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة على يد ستراسبورغ بركلات الترجيح، ثم من دور الـ64 في مسابقة كأس فرنسا على يد أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2.

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