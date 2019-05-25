بوادر تصالح بما قيمته 44 مليون دولار في فضائح جنسية للمنتج السينمائي واينستاين

طرح اقتراح بحل ودي لفضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستاين المتهم باعتداءات جنسية، ربما تصل قيمته إلى 44 مليون دولار.

ووفقا لهذه الأنباء فإن منتج هوليود السابق واينستاين (67 عاما) ومجلس إدارة شركة ستوديو السينما التي شارك في تأسيسها اتفقوا مع الضحايا المحتملين وهيئات المحاكم على تسديد مبلغ 44 مليون دولار كتعويضات ودية.

أعلنت ذلك وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة استنادا إلى آدم هاريس محامي شقيق واينستاين ، بوب، وهو شريك مؤسس لاستوديو السينما.

أضافت وسائل الإعلام أن الاتفاق لم يتم إبرامه بعد بصورة نهائية.

وذكرت شبكة تلفزيون "سي إن إن" إن هاريس أبلغ المحكمة في ولينجتون بولاية ديلاوير الأمريكية: "لدينا الآن بصورة أساسية اتفاق اقتصادي ، يدعمه كل من المدعين والادعاء العام وهيئة الدفاع وشركات التأمين".

وأضاف هاريس أن الاتفاق "حين تتم الموافقة عليه سيمنح الضحايا وأصحاب الحقوق تعويضات سخية ، ويوفر عليهم أعواما من المفاوضات المتعددة ستكلف الكثير من المال والجهد ولا تكون موثوقة العواقب".

وأوضح هاريس أن الأموال لن يتكلفها واينستاين بنفسه وإنما من شركات التأمين.

وستؤول 30 مليون دولار من هذه الأموال للضحايا ، 14 مليون ستغطي تكاليف المحاماة ومصروفات المحاكم.

ومن شأن هذا الحل أن يحول دون العديد من الدعاوى المدنية ضد وينستاين.

إلا أن هذا الاتفاق لا يشمل الدعوى الجنائية ضد واينستاين التي ستبدأ في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

وتتهم أكثر من ثمانين امرأة واينستاين / 67 عاما/ وهو أحد عمالقة الإنتاج السينمائي سابقا، باعتدائه جنسيا عليهن، ومن بينهن ممثلات شهيرات.

