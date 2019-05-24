13 مليون جنيه تكلفة مشروعات جديدة بمركز بلاط في الوادي الجديد

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد إن مشروعات جديدة تم البدء في تنفيذها بمركز بلاط بتكلفة إجمالية قدرها 13 مليون جنيه، موضحا أنه تقرر الانتهاء من إنشاء حمام السباحة بنادي بلاط الرياضي في أغسطس المقبل بتكلفة إجمالية تبلغ ٣ ملايين جنيه.



وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة الرئيسية لحمام السباحة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلي توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأبناء مركز بلاط.



وأضاف وكيل وزارة الاسكان أنه تم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء إدارتي المرور والحماية المدنية بالداخلة بتكلفة إجمالية تقدر بـ ١٠ ملايين جنيه وذلك لخدمة أعمال التنمية بمركز بلاط الذي يعد أحدث المراكز الإدارية بالوادي الجديد.