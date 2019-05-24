جارى الان| بث مباشر مباراة الترجي والوداد الان bein sport دورى أبطال افريقيا

بث مباشر مباراة الترجي والوداد الان بدون تقطيع مشاهدة مباراة الترجي والوداد دوري أبطال أفريقيا

بي إن سبورت HD1 تذيع مباراة الترجي والوداد والتى من المقرر أن تقام المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله .

موعد مباراة الترجي والوداد بث مباشر

1:00 صباحاً بتوقيت السعودية .

12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر .

1:00 صباحاً بتوقيت فلسطين .

1:00 صباحاً بتوقيت الأردن.

1:00 صباحاً بتوقيت سوريا .

1:00 صباحاً بتوقيت لبنان .

1:00 صباحاً بتوقيت العراق .

12:00 منتصف الليل بتوقيت السودان .

1:00 صباحاً بتوقيت اليمن .

12:00 منتصف الليل بتوقيت ليبيا .

11:00 مساء يوم الأحد بتوقيت تونس .

11:00 مساء يوم الأحد بتوقيت الجزائر .

10:00 مساء يوم الأحد بتوقيت المغرب .

2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

1:00 صباحاً بتوقيت البحرين.

2:00 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.

1:00 صباحاً بتوقيت الكويت .

1:00 صباحاً بتوقيت قطر.

10:00 مساء يوم الأحد بتوقيت موريتانيا.

1:00 صباحاً بتوقيت جزر القمر .

10:00 مساء يوم الأحد بتوقيت جرينتش GMT .