ختام أعمال الدورة الـ28 للجنة الدولية لمنع الجريمة ودعم العدالة

اتخذت الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدولية لمنع الجريمة ودعم العدالة الجنائية، في ختام أعمالها اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة في فيينا؛ عدة قرارات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الجريمة المنظمة وحماية الأطفال والتحضير لمؤتمر الجريمة لعام 2020 في مدينة كيوتو في اليابان.

وقال المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف في البيان الختامي اليوم "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز استجابات مشتركة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في مواجهة التحديات المشتركة وبالتالي دعم المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

ولفت فيدوتوف إلى اتخاذ قرارات بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي على الإنترنت، مشيرا إلى التزام المجتمع الدولي بمعالجة كل هذه القضايا من خلال التركيز على سياسات منع الجريمة وتعزيز الوعي التعليمي بشأن العدالة وسيادة القانون.

وأشار فيدوتوف إلى اعتماد الدول الأعضاء في المؤتمر قرارات تتناول منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والجريمة الإلكترونية والإرهاب وتعزيز الشفافية في القضاء.