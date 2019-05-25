"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأول مرة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تنظيم عملية النقل لموظفي الجهاز الإداري للدولة من تخصص لآخر ومن مجموعة نوعية لأخرى داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، وذلك في ضوء القرار رقم والتي حددت ضوابط النقل في الآتي:



- في حالة النقل داخل الوحدة فيما بين المجموعات النوعية من تخصص لآخر داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يكون النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية، بعد موافقة الجهاز.



- يشترط للنقل من مجموعة نوعية لأخرى أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفية المنقول إليها طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.



- كما يشترط أن يكون النقل وفقًا لحاجة العمل المتربطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية بعد دراسة الجهاز، موافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة.



- عند نقل أحد شاغلي وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الحرفية يشترط صلاحيته لشغلها بناءًا على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر باقي الشروط الأخري اللازمة للنقل.



- في حالة النقل خارج الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة في القانون المنظم لعمل الوحدة ولائحته التنفيذية.