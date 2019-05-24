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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:43 م

في 14 نقطة.. تعرّف على مهام وزارة التخطيط لضبط الإنفاق الحكومي بقرار "مدبولي"

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
أميرة ممدوح
dostor.org/2642221

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في قراره رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإنشاء وحدة تنظيمية لخطة موازنة البرامج والأداء، وذلك في إطار توجهات الحكومة لضبط كفاءة توزيع النفقات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اختصاصات وعمل الوحدة المستحدثة:

- يصدر قرار من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتشكيل الوحدة واختيار رئيسها وتحديد مهامه.

- تختص الوحدة بإجراء الدراسات وإعداد التقارير اللازمة لتحقيق متطلبات التخطيط الفعال والمتكامل بين كافة البرامج التي تتضمنها خطط وموازنات البرامج والأداء.

- كما تختص بوضع خطة للتحول إلي خطط البرامج والأداء تتكامل مع خطة وزارة المالية لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء.

- وتقوم الوحدة بحصر وتصنيف المشروعات الاستثمارية طبقًا لقوانين إعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية ومستجداتها، وفقًا لنماذج معتمدة تكفل تطبيق خطط البرامج والأداء.

- إعداد واعتماد معايير ومؤشرات الأداء لبرامج الجهات والهيئات الموازنية طبقًا لما تتضمنه الخطة العامة للدولة، وذلك بما يسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة المعلنة.

- بناء نظام معلومات وطني متكامل يشمل كافة مشروعات وبرامج الخطط التنموية أفقيًا، ورأسيًا باستخدام المعايير الدولية التي تحدد مؤشرات قياس الأداء وفق معدلات التنفيذ ورصد النتائج المحققة.

- المساهمة في بناء قدرات وحدات التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية الأخري مؤسسيًا وبشريًا.

- إنشاء منظومة لمتابعة مشروعات الخطة وفقًا لمؤشرات الأداء.

-اتباع المعايير الدولية التي تضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء علي أساس من التخطيط الفعال لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكافة صورها، وتحقيق التنمية المستدامة في أعلي مستوياتها.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التكامل بين القطاعين الخاص والأهلي، والقطاع الحكومي، وذلك للمشاركة في إنجاح المشروعات التي تتضمنها برامج التنمية المستدامة، وكفالة رصد نتائجها، وتشكيل فريق عمل مشترك ممثل عن هذه القطاعات لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بعد التنسيق مع الوزارات التي تقع هذه المشروعات في نطاق عملها أو عمل الهيئات التابعة لها، والجهات الحكومية المعنية.

- مراجعة التشريعات المتعلقة بالتخطيط وتحديد التدخلات التشريعية المطلوبة لتطبيق منظومة البرامج والأداء.

- تقدم الوحدة تقارير دورية للوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة الوزارية المشكلة ف هذا الصدد، تتضمن معدلات إنجاز الإختصاصات المسندة إليها، وبيان العقبات التي تواجه عملية تطبيق المنظومة واقتراحات حلها.

- تعتمد نتائج أعمال الوحدة من وزيرة التخطيط ويصدر بناءً عليها التوجيهات اللازمة للتخطيط الأمثل لضمان كفاءة تطبيق منظومة البرامج والأداء.

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