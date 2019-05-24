مسلسل "طلقة حظ" تفاصيل الحلقة 19، تدور أحداث الحلقة 19 من مسلسل "طلقة حظ" يشهد إصابة عبدالصبور بصدمة عقب معرفته بأنه ورث سلاح وأثار ووقع عقد بـ 3 صفقات ولابد من تصرفيهم.



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.

