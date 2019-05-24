شاهد.. نيكول سابا بإطلالة "أجنبية"

نشرت الفنانة نيكول سابا، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة لها من ضمن أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة مختلفة.



نالت الصورة إعجاب متابعيها بسبب إطلالتها الرقيقة، ما وصفها البعض بأنها تميل للشكل الأجنبي وليس العربي بسبب لون شعرها مع استخدامها لمكياج باللون الوردي الهادي.



الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة نيكون سابا، كان من خلال دورها بمسلسل "الهيبة"، بطولة نيكول سابا، تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبده شاهين، كتابة هوزان عكو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

