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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:22 م

"إسكان النواب": الموازنة والإيجار القديم أولوية للجنة

إسكان النواب: الموازنة
محمد جعفر
dostor.org/2642211

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل الآن على مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، في القطاعات التي تخص الإسكان ومشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن هناك توصيات من قبل اللجنة للمساهمة في توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب إلى جميع المحافظات.

وأضاف والي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة كذلك محال إليها مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وستبدأ في مناقشته قريبا حرصا على إقراره في الانعقاد الحالي.

ونص مشروع قانون الحكومة المقدم في شأن الإيجار القديم، على مد عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، كما أنه ابتداء من تاريخ العمل به سيتم زيادة قيمة الإيجار خمسة أضعاف القيمة المنصوص عليها في العقد، وبعد ذلك سيكون هناك زيادة سنوية لقيمة الإيجار بنسبة 15% لمدة أربع سنوات.

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