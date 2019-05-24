القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
منوعات
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:20 م

لماذا يحب الرجل المرأة القوية لكن لا يتزوجها؟

لماذا يحب الرجل المرأة
وائل خورشيد
dostor.org/2642209

جدلية تحدث من حولنا تقريبا كل يوم وفي كل مكان في مجتمعاتنا الشرقية، نراها في الأعين، إذ أنه ليس من السهل البوح بها بالنسبة للرجال، فأغلب الرجال ينجذبون جدا لتلك الفتاة الذكية القوية المنفتحة اللبقة، يحبون أن تكون صديقة، يشعرون معها بالبهجة والألفة، يبذلون الغالي والنفيس من أجل الوصول لها، لكن حينما يتعلق الأمر بالزواج، فإن الحال يتبدل، ويبدأون في البحث عن تلك الفتاة الأخرى، العادية، التي يسهل التعامل معها لأنها كما يعتقدون "عايزة تعيش"، لن يصدر عنها الكثير من المشكلات.

المرأة التي يراها الرجال "سهلة المِراس" ليست سيئة بالطبع، ولا أقل جاذبية، ولكن كل ما في الأمر أن هذا التقسيم يكون دوما في عقول الرجال، فهذه تصلح وتلك لا تصلح، لأنه يريد أن يجنب نفسه المعوقات قدر الإمكان.

تحدثنا مع مجموعة من الشباب والفتيات من فئات عمرية وطبقات اجتماعية مختلفة، لنفهم طبيعة هذا الأمر، أغلب الآراء اتفقت على أن الرجل الضعيف هو من يبحث عن مرأة ضعيفة حتى يكون قويا أمامها، والطب النفسي كان له رأي آخر.

• لماذا يحب القوية ويتزوج الضعيفة؟
بمجرد سؤالها، أكدت نور المهدي، 25 سنة، من القاهرة، أن الرجل يحب المرأة القوية لأنه يشعر بأنه أقوى بالقرب منها، فهي أفضليه بالنسبة لع على أناس آخرين، وحينما ترتبط به يشعر بقوته وأنه مميز؛ لأن المرأة القوية ليس من السهل أبدا أن يدخل أحدهم دائرتها المقربة "فما بالك تحبه؟!".

وتتابع "المهدي"، أن الرجل يأخد من المرأة القوية المشاعر التي يحتاجها "القوة والتميز والونس"، بالإضافة إلى أن المرأة القوية حينما تحب فإنها تمنح الرجل من نفسها حتى آخر نفس، وتكون عنيفة جدا في حبها، ومساندة جدا وسيكون له كل وقتها، وتكون طفلة معه ويشعر أنها تغيرت له بشكل خاص، مضيفة أن البعض وليس الكل يخاف أن تنقلب قوتها ضده، وغالبا ما يكون شخص ضعيف، يخشى أن تسيطر هي أو لا يستطيع التحكم فيها، ولكن إذا تفهم أن الحب مشاركة وليس تحكم سيختلف الأمر.

الكاتبة الروائية، صفاء حسين العجماوي، اعتبرت أن الرجل يرى أن المرأة القوية للحب، ولكن الضعيفة أو المتظاهرة بالضعف للزواج، وكان تفسيرها أن الأمر يعود لحب الرجل السيطرة على زوجته، وتجنبا لإرهاق نفسه في محاولات النقاش والإقناع، و"يعيش سي السيد".

وتعتبر "العجماوي"، التي تعيش في مدينة الشيخ زايد، أن الأزمة سببها أساسا في التربية، حيث تعود أن تكون طلباته مجابة وما يأمر به ينفذ، وأخته "جارية ليه"، فقد تربى أن يكون "اتكالي". وعلى العكس، ترى أنها قد تكون في أحد الأوقات جيشه الوحيد وسنده وفي أي وقت يمكنه الاعتماد عليها.

أما إسراء، 28 سنة، من إحدى محافظات الوجه البحري، ربة منزل، تعتقد أن الراجل "طفل بشنب" وهو من الداخل طفل عنيد أناني، لذلك لا يحب الزواج من امرأة قوية تزعجه.

دينا البرادعي، 24 سنة، من الجيزة، ترى أن الراجل يحب الفتاة القوية لأنها تشبع غريزة المطاردة عنده، لكن يتزوج الضعيفة، لأن نزعة السيطرة تغلب. وأيضًا لأنه لن يشعر أنها تحتاجه طوال الوقت وأنه محور اهتمامها، كما أنها من الممكن أن تنسحب من العلاقة في أي وقت.

وليد أحمد، ٢٩ سنة، من إمبابة، يعتقد أن الشباب يرون أن البنت المتحررة غير خاضعة للرقابة، وكثيرة المشكلات وتتصرف من تلقاء نفسها، كما أنها مرت بالكثير من التجارب وهو ما يجعلها صعبة المِراس، لذا فهو في الأخير يفضل "الفتاة الخام" على حد وصف.

ويعتبر "وليد" أن الفتاة المنفتحة ستكون كثيرة الاعتراض وصعبة الإقناع وعنيدة، مشيرا إلى أن أي فتاة تشعر بالمسؤولية أو النفعية مثل الراجل تكون متعبة عموما، وفي حال كانت المرأة "قوية" فإنها تفقد الرجل "القوامة". ويرى أن الفتاة الناجحة 'زي الدكر' يشعر أنها منشغلة دوما ولا تهتم بحياتها ولا أسرتها ولا بيتها. كما أنها كثيرة الاختلاط بالرجال، وهو لا يحب هذا الأمر، معتبرا أن المرأة حينما تتولى منصبا تفقد أنوثتها.

كما يؤمن أن سر جمال البنت ضعفها ليس بدنيا، ولكن أن يكون الرجل محور حياتها وهو مركز القوة بالنسبة لها، وكل شيء، معربا عن اعتقاده بأن الفتاة تشعر بأنوثتها عندما يكون الشاب أقوى منها، كما يوضح أنه يفضل أن تكون متفرغة للاهتمام بالبيت والأسرة، و"عايزة تعيش"، إذ أن "البنت ربنا خلقها في إطار معين.. ونحن مجتمع عربي ومسلم، ودورها أفضل لو تركز بيتها وأسرتها". ويشير وليد، إلى أن هذا النوع من النساء يمكن أن يتزوج ويعيش، ولكن مع نوع معين "راجل لارج شوية أوبن مايند".

محمود شاهين، كاتب وروائي، يرى أن الرجل يجب أن يشعر أن زوجته ضعيفة، دائما تحتاج إليه، ولا تستطيع فعل شيء بدونه، مشيرا إلى أن الراجل في كثير من الأحيان حينما يتزوج يكون يبحث عن طرف يشبع فيه رجولته ويعظمها، ويكون بالنسبة له إحساس أنها ضعيفة وفي احتياج له مثل "الإدمان". معقبا: "ليه الخطيب بيحب يتحكم في خطيبته؟ امتي تخرج وامتي ترجع؟ مجرد رغبة ذكورية في أنه يحس أنه الأقوي، alpha male"، ولكن في الأخير يعتقد أن من يفعل ذلك تكون شخصيته ضعيفة ويريد أن يظهر قويا عن طريق إضعاف شخصية الزوجة.

• طبيب نفسي: الزواج تكامل وليس تنافس

في البداية أوضح الدكتور محمد عاطف، استشارى الطب النفسي، أنه لا يجوز التعميم، ولكن هو أمر موجود، والسبب فيه يعود إلى أن الأهداف من الزواج تكون مختلفة عن الارتباط، فإذا كان الهدف واحد، فلن يحدث خلاف، ويرى أن الشباب عند الزواج يريد أن يكون "سيد البيت"، وأن يشعر بالدور الذكوري وأن يكون هناك من يستمع لكلامه وينفذه، ولكن مع ذلك لا يرى أنه ضعف في شخصية الرجل، وإنما اختلال في المنظور، فالزواج عمكلية تكافلة، وهناك مناطق على الرجل أن يكون قوي والعكس صحيح، وهو ما يحفظ للعلاقة استمراريتها، فالتدابير اليومية مسؤولية المرأة، والرجل له الاستراتيجية العامة، مشيرا إلى أن كل إنسان عنده طاقة لاتخاذ القرار، ويجب أن تستغل كي لا تتحول لسلوك سلبي، وبالتالي من مصلحة كلاهما أن يكون لكل طرف القدرة على اتخاذ القرار.

ويوضح "عاطف" أن الأزمة لدينا، أن أغلب المتزوجين لا يعرفون لماذا يتزجون، ولذلك لا يستمر الأمر، معتبرا أن الفكرة الأصلية هي ان الزواج تكامل وليس تنافس، ولو فكر الأطراف بهذه الطريقة فان يكون هناك مشكلات. ويعتقد أن الأفضل في الزواج هي المرأة التي تمتاز بالشخصية القوية، أما اختيار الشخصية المنتقصة فهو سيئ للمنزل.


• لماذا تكون أكثر جاذبية؟

إذا كانت المرأة من هذا النوع متعبة للرجل، فقد يكون على حقٍ إن لم يتزوجها، ولكنها في الأخير تعد أكثر جاذبية بالنسبة له من المرأة الضعيفة، وهو أمر غريب، ويحتاج لتفسير.

يرى مصطفى طه، 31 سنة، من حي فيصل بمحافظة الجيزة، أن الرجل تعجبه المرأة القوية، لأنه يرى فيها عقل يفكر ومنطق جيد، ولكن في الأخير يتزوج الضعيفة؛ لأن الرجل بطبعه لا يحب أن يفرض أحد كلمة عليه، وفي حال تزوج المرأة القوية، ربما قد لا تنفذ ما يطلبه منها، وهو ما سيؤدي إلى صدام، معقبا: "الراجل بيمشي بمبدأ المركب اللي له يغرق"، معتبرا أن الشخصية القوية تصلح فقط كصاحب. ويعقب "طه" ساخرا: "الست تكون كالملاك قبل الخطوبة وخلالها، وأما بعد ذلك تتحول إلى ذئب بشري مهما كان نوعها".

سر جاذبيتها بالنسبة لوليد أحمد، أنه أحيانا تكون آرائها مفيدة وأفضل من الرجال، وطبعا يعجب بمظهرها ولباقتها، معتبرا أن الأمر في النهاية يتعلق بجودة عقليتها.

ويوضح محمود شاهين، أن ذلك النوع من الفتيات المنفتحة، يتحدي ذكاء وهيمنة الراجل، وهو ما يخلق نوع من الجاذبية تجاهها، إذ أنها الامر يكون تحدٍ بالنسبة له لكي يكلمها أو يتعرف عليها ويشعر أنها معركة فكرية ويجب أن ينتصر فيها.

وترى صفاء حسين العجماوي، أن هذا الأمر محير، ولكنها تعتقد أن الراجل دائما يحب التحدي والغموض، ويهوى المرأة التي تستفز عقله، ويحب المعارك والمناغشات، وهو لا يجد هذا الأمر سوى مع القوية.

دينا البرادعي، تعتقد أن المرأة القوية هي من تشبع غريزة المطاردة عند الرجل مثل الأسود بالضبط، حيث إنه حينما يصطاد يترك الفريسة السهلة ويركض وراء فريسة أخرى صعبة المنال.

سر جاذبية تلك المرأة للرجل بالنسبة لـ"إسراء"، أنها تستنفر قواه، وتجعله يسعى بكل إمكاناته حتى يعجبها، وتعتبر أن المرأة القوية أنواع هناك المستقلة ماديا، وهناك من تستند على عائلتها، وهناك من القوية المستغنية عن الرجال، مشيرة إلى أن تلك الأخيرة تكون الأكثر جاذبية.

وترى نور المهدي، أن سر جاذبيتها قوتها، والتي هي أساسها عقلها وليس العضلات ولا الفتونة، عقلها جيد، وبالتالي تستطيع أن تسعده بأشياء ليست متوقعة، وتسانده في وجه العالم، كما أنها غالبا ما تكون "نغشه ودمها خفيف"، وتعرف كيف تتعامل ولبقه ف التعاملات مع الناس، وتجيد الحديث ولكل مقام مقال.

• "عاطف": المرأة القوية تبهر الرجل

يشير الدكتور محمد عاطف، إلى أن النموذج الأنثوي في مجتمعاتنا نموذج ضعيف، فمجتمعنا في موروثها أن المرأة كائن ضعيف، وبالتالي الرجل ينبهر بالأقوى، ولكن في الواقع تريد المرأة القوية رجل أقوى منها، وعندما تقترب منه ويكون أضعف تبتعد عنه، فالمراة بها جانب خاضع بشكل فطري، ولذلك تحتاج لرجل قوي.


• متى تكون المرأة القوية غير مناسبة للجواز؟

هنا الفتيات تجبن، وتعتقد "البرادعي"، أن هذا يحدث حينما تجعلها قوتها تشعر أنها لا تحتاج لرجل، ولا يكون بالنسبة لها متحملا للمسؤولية، ويكون مجرد وضع اجتماعي جيد لأنه يساهم في الإنفاق، ويساعدها على الإنجاب، معقبة: "بمعنى أصح لما بيكون معندهاش موازنة بين الماديات والمعنويات وكل تفكيرها مادي"، وترى أنها تحتاج لرجل أقوى منها ومسيطر وصاحب شخصية قوية، ويعرف كيف يتعامل مع بنات ويذكرها دوما أنها بنت، وتحتاج لرجل يعرف ما له وما عليه.

وترى صفاء حسين العجماوي، أن هذا قد يحدث حينما تنسى دورها كزوجة، وتقرر أن تقوم بدور الزوج، بمعنى أن تلغيه وتأخد حقوقه وأولها القوامة، ليكون الرجل مجرد ديكور أو واجهة اجتماعية، وتنسى حقوق وواجبات الزوجين وتقرر أن تكون الحاكم بأمره، وتعتبر أن هذا النوع يحتاج من يشعرها أنها زوجته وحبيبته وأهله، ويكون الأمان والسند، ويراها أجمل امرأة في الدنيا ونصفه الآخر، وجيشه، وخططه المستقبلية هي شريكة فيها، ويحترمها ويقدرها ويحتويها ويتقي ربنا فيها.

فيما تقول نور المهدي، إن هذه الحالة تتحقق حينما تكون قوتها بدن أمانة تحميه، بمعني أن تكون قوية ولكن كاذبة، أو قوية وفي طبعها الخيانة، أو قوية لدرجة أن لا يكون عندها ضمير أوعواطفها باردة، معتبرة أن القوة بدون أمانة "من أشر المخلوقات ع الأرض".


• "عاطف": التسلط والرغبة في التحكم بالرجل مكمن الخطورة

يقول استشاري الطب النفسي، إن عدم الكفاءة هو موطن الخطر في العلاقات الزوجية، فالكفاءة عامل مهم، وموازي للعوامل الدينية، ولكن حينما يكون هناك تسلط من المرأة ورغبة في التحكم وإخضاع الرجل لها، وأن يكون التسلط مادي، يكون أمر سيئ جدا، ويضيف أن المرأة الذكية من الممكن أن تتسلط بذكاء عاطفي، لأنها عاطفيا أذكى من الرجل، لكن حينما تتسلط بشكل مادي يبدأ الخلاف.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أقل من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 4 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

إتاحة محتوى مكتبة التلفزيون المصري في مختلف المجالات على منصة "Watch iT"

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن طقس الغد

شيخ الأزهر: الإسلام احترم المرأة.. والقوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه

رئيس الوزراء يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مراسم حفل تنصيب رامافوزا

ads
ads
الأكثر قراءة

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ألبومات الصور

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

بالصور.. "الساحة الجيلانية" تنظم إفطارها السنوي في الأقصر

رياضة

ميسي لا يزال يتعافى من الهزيمة أمام ليفربول ويدافع عن فالفيردي

بطولة فرنسا: فياش بواش مهتم بتدريب مرسيليا

الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الرئيس نيوز

مصر تدين انفجار "ليون" الفرنسية

متجاوزة الكونجرس.. إدارة ترامب تبرم صفقات أسلحة مع الرياض وأبوظبي

رئيس الزمالك يعتذر للاتحاد الإفريقي ويحضر نهائي الكونفدرالية

بعد الموجة غير المسبوقة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قرب الفجيرة

كشكول

للأمهات.. تعرفي علي أعراض الحصبة الألمانية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

وكيل الأزهر يطالب رؤساء لجان الثانوية بالمتابعة المستمرة

غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

الزقازيق تحتل مركزاً متميزاً عالمياً في النشر الدولي وفقا لتصنيف ليدن

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

الأمصار

الثلاثاء.. السودان تشهد إضرابًا عامًا بالقطاعات العامة والخاصة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين فى أفغانستان

الجيش اليمني يحرز تقدمًا في جبهة الحشوة بصعدة

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

لماذا يحب الرجل المرأة القوية لكن لا يتزوجها؟

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎