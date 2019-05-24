مسلسل "حدوتة مرة " أحداث الحلقة 20

تدور أحداث الحلقة 20 من مسلسل "حدوتة مرة"، عقب تقدم كريم "محمد مهران" لرنا "سلمى أبو ضيف"، بشكل رسمى، وتعاملت معاهم مروة سلطان "غادة عبد الرازق"، بشكل سيئ.

وهددت مرة بعدها زوجها طارق التميمى"مجدى كامل"، في حال إتمام الزيجة سوف تنفصل عنه والسبب أن عائلة كريم تعرف ماضيها ويعرفون أنها مرة، وليست مروة سلطان.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.

