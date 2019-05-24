محافظ الوادي الجديد يؤكد طرح منتجات الصوب الزراعية بالأسواق

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ضرورة تسويق منتجات الصوب الزراعية بالأسواق المحلية للمحافظة بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها، وتسويق الفائض منها بمنافذ الوحدات المحلية وطرحها أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بقري مركز الداخلة مساء اليوم يرافقه فيها رئيس مركز الداخلة كمال إبراهيم، حيث تفقد مشروع الصوبة الزراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها بإجمالي 9 صوب زراعية بمنطقة غرب موط بالداخلة.

كما وجه المحافظ بضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات، التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الطازجة بأسعار زهيدة للقرية والقري المجاورة بدلا من جلبها من خارج المحافظة بأسعار مرتفعة.

