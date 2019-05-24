بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمطروح

أصيب منذ قليل 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية بورتو مارينا طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.



تلقي الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا بإصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية بورتو مارينا طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: " فايزة صبري بريدان ٥٩ سنه مقيمة في مطروح مصابة باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سماهر ابراهيم حسن علي ٢٤ سنه مقيمة في مطروح مصابة باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كريم ابراهيم حسن ٣٣ سنه مقيم في مطروح مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالزراع الايمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رزان كريم ابراهيم حسن ٧ شهور مقيمة في مطروح مصابة بكدمه بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، رضوي سيد يونس ٢٠ سنه مقيمة في الاسكندريه مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بالجبهه طوله ٣ سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فور وصولهم إلى مستشفى العلمين المركزي.