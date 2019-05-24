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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:15 م

براتب 3 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 855 فرصة عمل

براتب 3 آلاف جنيه..
دعاء جابر
dostor.org/2642204

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 855 فرصة عمل جديدة لأفراد أمن بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالقاهرة، وذلك براتب يصل لـ3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 100 فرد أمن للعمل بالعبور، 100 فرد أمن للعمل بأكتوبر، و55 فرد أمن إداري للعمل بالعاشر، وذلك براتب 2300 جنيه، على أن يتم توفير سكن للمقبولين للوظيفة.

كما تطلب الشركة، 100 فرد أمن للعمل بأرض اللواء، براتب 2250 جنيها، و200 فرد أمن للعمل بأبو رواش، براتب 2700 جنيه، على أن يحصل المقبولون للوظيفة على 4 أيام راحة.

كما تحتاج الشركة، 200 فرد أمن للعمل ببرج العرب، مع توفير سكن، ووجبات، وأيضا 100 مشرف أمن، مع توفير سكن لهم، وذلك براتب 3000 جنيه.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 50 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01060229639، أو 01113714156، والتواصل مع المدير المسئول عبدالله محمود، أو التوجه لمقر الشركة عند 11 شارع نوبار، بجوار الشبراوي، محطة مترو سعد زغلول.

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