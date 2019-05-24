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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:05 م

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 21

مسلسل فكرة بمليون
dostor.org/2642196

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 21، شهدت الحلقة 21 أحداثا مثيرة حيث ذهب "علاء" علي ربيع إلى "سلمى" مايا السيد ليعبر لها عن حبه، وأثناء اختباء علاء بشنطة سيارة سلمى يتم اختطافها بواسطة عصابة تكره والدها، فيدرك علاء أنه تم اختطافه مع اختطاف سلمى، فيخبر ابن خالته ياسر معجزة بما حدث، ويحاول إنقاذها من الخطف لكنه يُمسك معها.
مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة علي ربيع الجديد 2019، ويشاركه العمل كل من الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وخالد كمال، ومحمد محمود، أحمد السيسي، وغيرهم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري، إخراج وائل إحسان

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