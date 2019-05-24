مسلسل "ابن أصول" تفاصيل الحلقة 19، تدور أحداث الحلقة 19 بخروج "رحمة" من المستشفى بعدما وضعت ولدها الأول والتي حاولت "صولا" تسميته بـ"سليم"، بينما رفضت الأم الاسم وأسمته باسم آخر، بينما يسعى "هشام" لإقناع والدته بأن زوجته الثانية "نعمة" حامل منه، حتى لا تدفعها للطلاق منه وتستمر على ذمته.



الأم "صولا" من أجل إفراغ نجلها من زوجتيه قامت وبدون وعي منها بتوثيقهما على ذمته في العلن، وهو الذي قام بالزواج من "نعمة" لمدة عام سرا دون معرفة أحد، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي يجذب المشاهدين.



مسلسل ابن أصول بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد حلاوة، محمد نجاتي، عماد رشاد، حمزة العيلى، رانيا منصور، كريم أبوزيد فى مسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد بكير.